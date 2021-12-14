Цифровое портфолио может стать альтернативой ЕГЭ

Цифровое портфолио выпускников школ может со временем стать альтернативой Единому государственному экзамену. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет «Российская газета».

По словам главы Федеральной службы, ведомство уже прорабатывает идею поступления в высшие учебные заведения по портфолио. Оно будет содержать все достижения ученика, в том числе сведения о волонтерской деятельности, спортивных и творческих успехах. Ожидается, что портфолио будет играть все большую роль к 2030 году.

«Класса с шестого школьники уже будут «копить» свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством. Словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения», — отметил Анзор Музаев.

Как пояснил глава Рособрнадзора, на данный момент портфолио интересует, по сути, лишь учеников 9–11 классов. Получается, что все старания ребят в среднем звене школы не учитываются, и объективной картины результатов ребёнка не возникает

«Все соревнования, где участвуют младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с шестого класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ», — задался вопросом глава Роспотребнадзора.

Пока вопрос остаётся риторическим. Министерство образования и науки России ещё не комментировало данную инициативу, однако неоднократно заявляло о плюсах действующей системы сдачи экзаменов. По мнению ведомства, система ЕГЭ совершенствуется с каждым годом, укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях.