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Цифровым инновациям пропишут закон

Федерация
Сегодня, 13:46

В России появится федеральный закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания о развитии информационно-коммуникационных технологий и связи.

Федеральны закон должен быть разработан до 26 июля этого года, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Еще одним поручением стало кабмину проработать до 3 августа возможность обмена электронными документами о регулировании трудовых отношений между работниками и работодателями через Госуслуги.

 

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