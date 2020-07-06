Цифровым инновациям пропишут закон

В России появится федеральный закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания о развитии информационно-коммуникационных технологий и связи.

Федеральны закон должен быть разработан до 26 июля этого года, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Еще одним поручением стало кабмину проработать до 3 августа возможность обмена электронными документами о регулировании трудовых отношений между работниками и работодателями через Госуслуги.