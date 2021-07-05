Делегация Челябинской области успешно поработала на «Иннопроме-2021»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин положительно оценил стенд Челябинской области на международной выставке «Иннопром-2021», проходящей в Екатеринбурге.

В текущем году стенд региона представили 15 компаний, в том числе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», ГК «Курс», ООО «Уральская металлообрабатывающая компания», АО «Уралэлемент», АО «Папилон», ООО «Планар», ООО «НТЦ «Приводная техника», ООО «Элметро-Инжиниринг», компания «LD», ООО «ПортоПронто», ООО «Завод роботов», ООО «Уральский инжиниринговый центр», ООО «Стендап инновации», ДПИ «ЛиК».

«У нас информативный стенд, где много различных инновационных предложений, - пояснил губернатор Алексей Текслер. - Кроме стенда Челябинской области на «Иннопроме» работают стенды наших предприятий: «Станкомаш», «КОНАР», «Русский робот». Их оценил сегодня председатель правительства РФ Михаил Мишустин».

На стенде был представлен «Русский робот», работающий в сфере промышленной робототехники. «Считаю это одним из самых перспективных направлений. И в Челябинске мы планируем собирать собственных промышленных роботов. Причем от компонентов до софта это будет наш продукт. Мы поддерживаем этот проект, когда говорим о новых компетенциях для Челябинской области», - поделился Алексей Текслер.

На выставке шел разговор об инновационном оборудовании - накопителях энергии, о различных измерительных, метрологических приборах. «На «Иннопроме» Челябинская область была представлена в основном такого рода разработками, что меня лично очень радует. Регион активно развивается в этих направлениях, а мы будем их активно поддерживать. Если посмотреть на молодых ребят, которые все это создают, своими руками, своей головой, становится понятно, что это будущее Южного Урала, поэтому наша задача содействовать развитию современных компетенций, инновационного производства», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер добавил, что Челябинская область была отмечена в рейтинге эффективности реализации промышленной политики субъектов Российской Федерации. Регион занял шестое место. «Учитывая, что министерство промышленности появилось в регионе два года назад, это хороший показатель, будем работать в этом направлении дальше», - резюмировал он.

В ходе рабочей программы «Иннопрома» Алексей Текслер подписал соглашение о взаимодействии в сфере создания и внедрения технологий и оборудования для производства сжиженного природного газа с участием минпромторга РФ, правительства Челябинской области, ПГ «Конар» и ПАО «НОВАТЭК».

Челябинская область и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий.

Кроме того, было подписано три соглашения между промышленной группой «Конар» и рядом европейских компаний.