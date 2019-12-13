Деньги вместо вечеринки. Россияне готовы отказаться от новогодних корпоративов

В России большинство сотрудников компаний заявили о готовности отказаться от новогодней вечеринки. Поменять корпоратив на премию предпочитает 74% респондентов, пишут сегодня, 13 декабря, “Известия” со ссылкой на исследование портала Superjob.

Каждый шестой работающий россиянин считает, что дополнительная выплата в размере 4,7 тыс. рублей вполне может компенсировать корпоратив. О желании забрать деньги и не пойти на новогодний вечер заявили молодые сотрудники в возрасте от 25-34 лет (78%). Также такой выбор готовы сделать работники с зарплатой меньше 30 тысяч рублей.

Отметим, что исследование, которое проводили 10-12 декабря, затронуло 370 городов. В нем приняло участие 1,6 тыс. человек.