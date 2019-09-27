Депутаты «Справедливой России» предложили отменить «банковский роуминг»

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об отмене «банковского роуминга», предложив запретить банкам взимать с физлиц комиссию за перевод с одной банковской карты на другую и за снятие с карты средств в банкомате «чужого» банка.

Согласно законопроекту, ограничения не будут распространяться на расчетные карты с овердрафтом и на валютные операции.

В пояснительной записке к законодательной инициативе говорится, что только за 2018 год банки получили 1,34 триллиона рублей прибыли. При этом, формируется она, главным образом, за счет получения чистого процентного дохода (67 % от общего объема прибыли банков) и комиссионных доходов кредитных организаций (24 процента прибыли). Чистая процентная маржа банков в 2018 году выросла на 0.5 процентных пункта и составила 4.5%. В такой ситуации авторы законопроекта считают справедливым ввести ограничения направленные на снижение прибыли банков, полученных от комиссионных доходов.

Это не первая попытка депутатов-эсеров ограничить размеры прибыли банковского сектора. 18 сентября большинство Государственной Думы отклонило законопроект СР устанавливающий предельный размер прибыли кредитной организации в 1,5 % по кредитным договорам с индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на срок не более пяти лет.

«Сейчас вся экономика у нас работает на два сектора: на финансовый и сырьевой, – отметил депутат Валерий Гартунг в своем выступлении на пленарном заседании в Госдуме. – С какой стати банки нас просто грабят, с любого платежа берут несколько процентов, причем это уже не сотые, не десятые проценты, как во всем мире. Это уже несколько процентов от каждой транзакции, поймите. Надо наводить порядок, и это первый шаг, который мы предлагаем предпринять в этом направлении».