Дмитрий Песков и МИД России разошлись в вопросе границ республик Донбасса

Москва признает Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, в которых они себя провозглашали. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

На уточняющий вопрос журналистов, имеются ли в виду границы Донецкой и Луганской областей в 2014-м году, Дмитрий Песков отказался отвечать, пояснив, что ему нечего добавить.

«В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены», - повторил Песков.

Между тем, в МИД РФ оказались более точны в формулировках. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Москва признает ЛНР и ДНР «в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия». Напомню, что на данный власти республик Донбасса контролируют лишь небольшую часть прежних административных образований.

Что именно подразумевается под границами ДНР и ЛНР, гадают и в Госдуме. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что независимость Донецкой и Луганской народных республик будет установлена в границах, принятых в ходе референдума о самоопределении республик 2014 года.

«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем те, которые сейчас занимает ДНР», - отметил Калашников.

Добавим, что сегодня, 22 февраля, самопровозглашённые республики Донбасса и Госдума РФ ратифицировали соглашения о дружбе и сотрудничестве.