Дмитрий Песков: Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что русский человек, если он действительно таковым является, не может испытывать стыд за свою национальную принадлежность. Заявление прозвучало сегодня, 11 марта, во время пресс-конференции, передаёт РИА «Новость».

«Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами», - отметил Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также предупредил россиян о том, что они должны проявлять осторожность, находясь в западных странах. По его словам, сейчас на Западе наблюдается рост русофобских настроений.

Также пресс-секретарь Президента РФ заявил о готовности Москвы жёстко отреагировать на появление в Facebook и Instagram призывов к насилию по отношению к российским военнослужащим. Ранее в СМИ появилась информация, что компания Meta разрешит в некоторых странах пользователям своих соцсетей писать агрессивные высказывания в адрес российских солдат.

«Просто трудно себе такое представить. Безусловно, я уверен, наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле. Будем надеяться, что это не так, потому что, если так, это потребует самых решительных мер по пресечению деятельности этой компании», - прокомментировал данные сообщения Дмитрий Песков.