Доплаты за классное руководство будут получать и кураторы групп в техникумах и колледжах

Президент России Владимир Путин предложил распространить выплаты за классное руководство на педагогов колледжей и техникумов.

С такой инициативой глава государства выступил в ходе церемонии оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года.

Напомним, с первого сентября 2020 года все педагоги в школах получают ежемесячно доплату по пять тысяч рублей за классное руководства. С инициативой введения федеральных доплат выступил Владимир Путин в ходе оглашения Послания в 2020 году. «Очень нужное и, уверен, справедливое решение», - подчеркнул глава государства.

В Челябинской области этот вид доплат получают почти 18 тысяч педагогов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы.

После введения доплат для учителей в школах к президенту стали обращаться педагоги учреждений среднего профессионального образования. Они считают, что про них в данном вопросе забыли. «Это действительно так, - отметил Владимир Путин и поручил. - Нужно устранить эту несправедливость, нужно это исправить и установить такую же доплату пять тысяч рублей для кураторов учебных групп техникумов и колледжей».