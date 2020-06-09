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Достойны поощрения: мать-героинь хотят отпускать на пенсию досрочно

Федерация
Сегодня, 13:23

В России появилась инициатива по поддержке женщин, обладающих званием “Мать-героиня”. В Госдуме предлагают позволять многодетным матерям выходить на пенсию досрочно.

Инициатором обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой выступила депутат Госдумы Елена Строкова, пишут РИА “Новости”. Парламентарий полагает, что на фоне сложной демографической ситуации следует поощрить многодетных матерей и матерей-героинь, у которых нет трудового стажа. Женщины посвятили свою жизнь рождению и воспитанию будущего поколения россиян и им стоит дать возможность досрочно выйти на пенсию, считает Елена Строкова.

Депутат указывает на тонкий нюанс. Статус “Мать-героиня” получает женщина, родившая на свет 10 и более детей. Однако в страховой стаж ей засчитывается не более 6 лет за всех детей.

 

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