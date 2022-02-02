El País: в обмен на нерасширение НАТО альянс требует вывода российских миротворцев из Крыма и не только

Испанская газета El País опубликовала сегодня, 2 февраля, полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности. По утверждению издания, речь идёт о двух документах: ответ альянса занял четыре страницы, ответ Вашингтона - пять.

По утверждению El País, США и НАТО призвали РФ вернуться к соблюдению Договора ОБСЕ, в том числе вновь начать информировать друг друга о численности и размещении вооружённых сил.

Также Североатлантический альянс и США готовы возобновить диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии. Кроме того, Вашингтон предложил Москве предоставить российским инспекторам доступ на объекты противоракетной обороны в Румынии и Польше в обмен на осмотр российских объектов ПРО.

Напомним, что ключевым требованием российской стороны является гарантия нерасширения НАТО и исключение для Украины возможности войти в состав блока. Кроме того, Россия предлагает альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

Переговоры России и США о гарантиях безопасности в Европе прошли 10 января в Женеве, 13 января впервые за два года состоялся саммит Россия — НАТО, посвященный той же теме. До сих пор сторонам не удалось найти точки соприкосновения. Накануне, 1 февраля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти России анализируют ответы США и НАТО, но «уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы».