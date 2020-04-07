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Facebook проследит за прогулками во время пандемии

Федерация
Сегодня, 13:41

В США к слежке за перемещением граждан подключился Facebook. Как сообщается на сайте компании, такие шаги были предприняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

 

Собранные данные о местонахождении и передвижениях американцев будут передаваться федеральным и местным властям. Подчеркивается, что информация будет носить анонимный характер и использоваться для статистических данных.

При помощи данных Facebook будут выстраиваться дальнейшие методы по борьбе с вирусом. Властям станет проще отслеживать дисциплинированность граждан в соблюдении социальной дистанции.

Кроме того, власти смогут проследить, насколько американцы всерьез отнеслись к требованиям не выходить лишний раз из дома. Также можно будет вычислить штаты между которыми граждане чаще перемещаются.

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