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Гастарбайтерам вход воспрещен: Европа вводит для Украины “безвизовый” фильтр

Федерация
Сегодня, 15:15
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Европейский Союз с начала следующего года меняет правила проезда на свою территорию для граждан Украины. Теперь, чтобы въехать в Шенгенскую зону с 1 января 2021 года, потребуется прохождение платной проверки и подтвердить наличие денежных средств.

Европейская система авторизации и информации о путешествии, через которую теперь придется проходить мигрантам, позволит ЕС получать общие сведения и точнее отслеживать передвижения въехавших иностранцев.

При себе необходимо будет иметь около 40 евро на одни сутки проживания в еврозонею Кроме того, потребуются документы, подтверждающие цель поездки, обратный билет и страховку. Безвизовое пребывание на территории ЕС ограничивается 3 месяцами, пишет life.ru

 

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