Гайдара заподозрили в масонстве

Российский политический и государственный деятель Егор Гайдар может принадлежать к масонскому ордену. Такие предположения появились после смерти от covid-19 Владимира Лопухина, который при гайдаровском правительстве занимал пост министра топливно-энергетической промышленности. О том, что при Гайдаре в правительстве были в основном масоны, говорили на уровне слухов уже давно, пишет Царьград.

Входимвший в первое правительство РФ Владимир Лопухин после смерти упоминается в публикации издания “Версия” как “великий мастер”. Такой статус означает “глава масонской ложи федерального значения”. Именно Лопухин смог пролоббировать масонов на стратегические правительственные посты. В том числе и олигарха Михаила Ходорковского, бывшего главу “ЮКОСа”, о чем он рассказывал в одном из интервью. Однако Ходорковский так и не дал прямой ответ, является ли он масоном.

Кроме того, сообщается, что масоном предположительно был пасынок Егора Гайдара - Егор Соломянский. Именно этим и может объясняться столь стремительная карьера Егора Гайдара.