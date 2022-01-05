Газовый бунт в Казахстане: в столице республики ввели режим ЧП

В столице Казахстана Нур-Султан на третий день массовых протестов ввели чрезвычайное положение. Указ об этом подписал сегодня, 5 января, президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«В связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16:00 минут 5 января 2022 года на срок до 00:00 19 января 2022 года», - говорится в указе главы республики.

Жителям Нур-Султана в течении двух недель нельзя будет выходить на улицы с 11 часов вечера до 7 утра, а также проводить мирные собрания и любые массовые мероприятия. В городе усилят досмотр транспортных средств, ограничат выезд и въезд из столицы, под запретом будет находиться продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ. Режим ЧП на сегодняшний день действует также в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях.

Беспорядки вспыхнули в Казахстане 2 января после того, как в первый день Нового года цены на газ подскочили почти в два раза. На улицы городов с требованием снизить стоимость топлива вышли жители Жанаозен и Актау. Позже демонстрации охватили всю страну. Сбить волну недовольства не удалось и после того, как местные власти пошли на встречу митингующим и приняли решение о снижении цен. Накануне отставку правительства принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Временно исполняющим обязанности премьер-министра страны назначен Алихан Смаилов.

Сегодня стычки с правоохранителями продолжаются в Алма-Ате. Как сообщает ТАСС, протестующие ворвались в здание городской администрации, внутри начался пожар. Несколько тысяч людей пытаются прорваться на территорию алма-атинской резиденции президента республики. По информации агентства, участники протестов вооружены арматурой, палками и щитами. Местные магазины прекратили работу.

В МИД России заявили, что Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, данных о пострадавших российских гражданах нет.

Ситуацию в соседнем государстве прокомментировали и в Совете Федерации. По словам вице-спикера верхней палаты парламента Константина Косачёва, то, что происходит сейчас в республике – это «исключительно внутреннее дело Казахстана». Политик отметил, что на данный момент дружественному нам народу можно только «пожелать избежать крайностей и выйти из этой ситуации с сохранённым чувством единства нации, которое всегда было его отличительной чертой».