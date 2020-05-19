Генетики против ввоза ГМО в Россию, а минсельхоз - «за»

Любая либерализация по контролю ГМО сегодня недопустима, даже если речь идет о кормах для животных, рассказала в интервью радио Sputnik директор Общенациональной Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ) Елена Шаройкина.

Она отметила, что полноценных проверок, как влияют ГМО-корма на животных, не существует.

Министерство сельского хозяйства России поддержало решение правительства, упрощающее ввоз в страну генно-модифицированных продуктов для кормов животных. Однако, по мнению некоторых губернаторов и Общенациональной Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ), из-за новых правил оказалось под угрозой местное производство и здоровье россиян.

Напомним, 16 апреля премьер-министр Михаил Мишустин освободил от государственной регистрации до 1 января 2021 года генно-модифицированные (ГМО) соевые бобы и шрот, используемые для кормов животных. До этого власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО.

"Это не то решение премьер-министра Михаила Мишустина, о котором бы мечтали наша Общенациональная Ассоциация генетической безопасности и целый ряд экспертных организаций, которые занимаются продовольственной безопасностью России", - заявила в интервью радио Sputnik директор Общенациональной Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ) Елена Шаройкина.

По ее словам, любая либерализация по контролю ГМО сегодня неуместна, даже если речь идет о кормах для животных. Полноценных проверок, как влияют ГМО-корма на животных, не существуют. Все эксперименты, которые были на более мелких млекопитающих, крысах, хомяках, показывает негативное влияние ГМО на животных.

"Например, в эксперименте с хомяками третьего поколения не родилось. В Австралии проходил эксперимент на свиньях - животные, которые употребляли в пищу ГМО-корм, получили крайне негативный результат по здоровью: были поражены желудок, пищеварительный тракт, увеличены половые органы у самок", - отметила Елена Шаройкина.

Губернаторы Белгородской, Курской и Липецкой областей заявили, что влияние ГМО не изучено до конца. Также главы регионов боятся, что в Россию придут американские корпорации, контролирующие производство такой сои во многих странах.

"Хотелось бы, чтобы Минсельхоз услышал губернаторов, которые являются экспертами в сельском хозяйстве, общественные организации, которые много лет занимаются этой проблемой. Надеемся, на это решение еще можно будет повлиять", - сказала Елена Шаройкина.