Генпрокуратура: россияне не должны нести наказание за использование Facebook и Instagram

В случае запрета в России компании Meta использование принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram не может быть признано экстремизмом, поэтому россиян не будут за это привлекать к ответственности. Об этом заявил прокурор на заседании Таганского суда Москвы, на котором сегодня, 21 марта, рассматривается иск Генпрокуратуры о признании Meta Platforms экстремистской организацией, передаёт ТАСС.

«Использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности <…> Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta», — высказал позицию Генпрокуратуры представитель гособвинения. Запрещать мессенджер WhatsApp на территории России прокуратура не требует.

Позицию ФСБ по этому иску озвучил в суде представитель спецслужбы Игорь Ковалевский. В случае запрета деятельности Meta в России ФСБ настаивает на немедленном исполнении данного решения.

«Деятельность организации Meta направлена против России и её Вооружённых сил. Просим запретить деятельность Meta и обязать исполнить это решение немедленно», - заявил Ковалевский.

Напомним, что Генпрокуратура РФ подала иск в суд после того, как представитель Meta Platforms Энди Стоун заявил о том, что компания временно снимет запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет планировалось снять для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине. В случае признания Meta экстремисткой организацией ей будет запрещено вести коммерческую деятельность в России.

Также по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook и Instagram в России в ответ на блокировку страниц ряда государственных российских СМИ.