Глава ДНР объявил о всеобщей мобилизации

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом он объявил в видеообращении.

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей», - заявил Пушилин.

По словам главы ДНР, в настоящее время Украина ведёт масштабные обстрелы территории Донбасса.

«Только за последние дни силами нашей армии предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб. <…> По нам бьют миномётами, гранатомётами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулемётами, стрелковым оружием, ствольной артиллерией, стреляют из танков. Народная милиция сдерживает противника ответным огнём», - отмечается в сообщении.

Указ о всеобщей мобилизации уже утвердил Народный совет республики, отметил Пушилин.

Напомним, что накануне, 18 февраля, власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации своих жителей в Россию из-за роста напряженности. Президент РФ Владимир Путин поручил выдать каждому человеку, прибывающему из самопровозглашённых республик в Ростовскую область, по 10 тысяч рублей. Из федерального бюджета Ростовской области выделили пять миллиардов рублей, выплаты начнутся 20 февраля. Сегодня, 19 февраля, в Ростовскую область срочно вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян. В соответствии с поручением Президента РФ Чуприян должен организовать работы по созданию условий для размещения эвакуируемых с Донбасса.