Госдума одобрила закон об индексации пенсий выше уровня инфляции

Госдума одобрила закон об индексации страховых пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года, сообщает «Интрефакс». Документ был принят палатой единогласно, без воздержавшихся.

Как пояснила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, пенсии в повышенном размере гражданам начнут выплачивать с февраля, и в этом же месяце пенсионеры получат докомпенсацию за январь.

Решение коснётся 30,8 млн. россиян. На индексацию пенсионных выплат правительство выделит Пенсионному фонду РФ дополнительное финансирование в размере 172,8 млрд. рублей. После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля.

Напомним, что 12 января президент России Владимир Путин поручил правительству провести индексацию пенсий в стране на 8,6% - выше уровня инфляции.