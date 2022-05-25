Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «суррогатной торговли детьми»

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей на территории России.

«Законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации», - сказано в пояснительной записке.

Один из авторов инициативы, депутат Петр Толстой, назвал принятый в первом чтении документ - законопроектом, запрещающим торговлю детьми. «Иначе не назовешь процесс, когда рожденного русской суррогатной мамой ребенка покупают иностранцы и вывозят за границу, где судьбу его отследить уже невозможно, потому что он даже не является гражданином России», - отметил на своей странице ВКонтакте парламентарий.

Как напоминают авторы, «случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранных граждан и лиц без гражданства, попадали в поле зрения правоохранителей».

«Пока мы готовили эту инициативу, столкнулись с примерами ужасных преступлений против этих детей. Оборот этого бизнеса оценивают в два миллиона евро в год. Мы столкнулись с серьезным сопротивлением, поэтому так долго шла подготовка документа», - отметил Толстой.

Один из соавторов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил суть законопроекта.

«Этим законопроектом мы фактически поддерживаем тех россиян — потенциальных родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям, и защищаем права детей, рожденных суррогатными матерями, но при этом исключаем условия для продажи детей за рубеж. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. В новой редакции законопроекта мы конкретизировали норму: суррогатной матерью также может стать только гражданка Российской Федерации», - отметил Василий Пискарев.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, запрет не будет распространяться на случаи, когда гражданин России находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Кроме того, в соответствии с поправками, ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению в случае, если ни один из потенциальных родителей не является гражданином России.

В числе авторов законопроекта и член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова. Сенатор на своей странице ВКонтакте поблагодарила коллег за то, что вникли в вопросы национальной безопасности, недопустимости торговли женским телом, продажи младенцев в другие страны и разбазаривания генофонда такими извращёнными способами.

«Лоббизм этой темы в России был велик, выстроен полулегальный и бесконтрольный бизнес, а также совершенно завуалированно предлагалось ещё более тонко оттачивать законодательную основу всей этой беспрецедентной истории», - отмечает сенатор.

Толстой и Павлова подчеркивают, что работа в этом направлении не окончена, а только лишь сделан верный шаг в направлении закрытия всех путей экспорта детей за границу. «Это только начало: в дальнейшем необходимо поставить под контроль государства процедуры суррогатного материнства», - сказал Толстой.

Павлова намерена понять и разобраться, как почему Россия стала центром суррогатного туризма. «Считаю это одной из важных стратегий гибридной войны», - высказала свою точку зрения сенатор.