04.09.2023
В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны
04.09.2023
Выкопавших и повредивших бочку с серной кислотой в лесу Кыштыма лиц ищут правоохранительные органы
04.09.2023
Челябинский Ангел показал, как выглядит операционная на передовой
04.09.2023
На южной стене дома по улице Мира в Челябинске проведут аварийно-восстановительные работы
04.09.2023
В Челябинске вспомнили уральских героев
04.09.2023
Новая набережная Первого озера Челябинска заметно похорошела
Губернатор призвал южноуральцев проголосовать за достижения Челябинской области
04.09.2023
Горы мусора и горе-дорога: жители Межевого пожаловались губернатору на несладкую жизнь
03.09.2023
Алексей Текслер рассказал челябинским лицеистам о своём видении передовых технологий
03.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
01.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023