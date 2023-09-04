Губернатор призвал южноуральцев проголосовать за достижения Челябинской области

В России стартовал масштабный проект «Достижения.РФ». Он собрал более 1000 главных достижений страны в сфере промышленности, культуры, туризма, науки, здравоохранения. Жители каждого региона смогут выбрать наиболее значимые достижения их субъекта, которыми они по праву могут гордиться.

«Проект - один из важных этапов подготовки к международной выставке «Россия», которая откроется на ВДНХ четвертого ноября по указу Президента Владимира Путина», - рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Челябинская область для голосования отобрала 19 достижений области за последние 20 лет. «Это наши успехи из разных сфер — промышленность, медицина, культура, спорт», - отметил глава региона. Это проект ликвидации самой большой свалки в Европе, первый арктический автобус в России, первый антропоморфный робот, цех «Высота 239», уникальный стан «5000», лидер макаронных изделий, аэропорт Челябинска, областной центр онкологии и ядерной медицины, , симфонический оркестр, нацпарк «Таганай», город трудовой доблести (это звание присвоено Челябинску, Магнитогорску и Златоусту), интерактивный музей железных дорог, златоустовская гравюра на стали, горнолыжные курорты, самый большой осколок чебаркульского метеорита, площадка для проведения соревнований международного уровня, Российская студенческая весна.

В сфере здравоохранения регион представляют два учреждения - центр сосудистой хирургии и Челябинский центр онкологии и ядерной медицины.

«Онкологическая служба Южного Урала и Челябинский онкоцентр не уступает современным федеральным и мировым центрам: использует передовые технологии, малоинвазивные методы операций, применяет самые передовые схемы лекарственного лечения, - отметил главный врач ЧОКЦО и ЯМ Дмитрий Ростовцев. - Конечно, нам есть к чему стремиться: при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера, содействии правительства и Минздрава региона, ежедневно более 1000 сотрудников онкоцентра работают над улучшением качества оказания онкологической помощи южноуральцам».

Алексей Текслер призвал южноуральцев проголосовать за южноуральские достижения.

Отдать свой голос можно на сайте достижения.рф. В разделе «Достижения регионов» можно выбрать те, что по вашему мнению, являются наиболее значимыми.

На территории ВДНХ с четвертого ноября по 12 апреля пройдёт Международная выставка-форум «Россия». Регионы РФ и зарубежные страны покажут свои достижения в экономике, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, науке и культуре.