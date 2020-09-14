Иностранцам раздадут персональные карты

В России иностранным гражданам будут заводить ID-карты с персональными данными. Соответствующий проект, призванный упростить для мигрантов получение российского гражданства и трудоустройства, подготовило МВД России.

Предполагается, что ID-карта для иностранных граждан станет документом, удостоверяющим личность. Она будет заводиться иностранцам, приобретающим статус долгосрочно пребывающих в России и получивших право на постоянное проживание на территории страны.

Выдаваться карта будет на основе заявления, а для получения документа необходимо будет пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование на предмет отсутствия опасных инфекционных заболеваний.

Уточняется, что такая карта может появиться уже в следующем году, а выдаваться она будет на 10 лет, пишут РИА Новости.