ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Иностранцам раздадут персональные карты

Федерация
Сегодня, 17:44
Размер текста

В России иностранным гражданам будут заводить ID-карты с персональными данными. Соответствующий проект, призванный упростить  для мигрантов получение российского гражданства и трудоустройства, подготовило МВД России.

Предполагается, что ID-карта для иностранных граждан станет документом, удостоверяющим личность. Она будет заводиться иностранцам, приобретающим статус долгосрочно пребывающих в России и получивших право на постоянное проживание на территории страны.

Выдаваться карта будет на основе заявления, а для получения документа необходимо будет пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование на предмет отсутствия опасных инфекционных заболеваний.

Уточняется, что такая карта может появиться уже в следующем году, а выдаваться она будет на 10 лет, пишут РИА Новости.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
10.09.20 15:04
В России хотят ужесточить допуск на уроки физкультуры
10.09.20 14:14
Немецкая газета рассказала, кто спас Навального
09.09.20 14:51
В 2020 году не состоится прямая линия с президентом Путиным
09.09.20 09:09
Текслер и Лихачев проинспектировали городскую свалку
08.09.20 16:13
Россиян предупредили о скачке цен на растительное масло
08.09.20 15:37
Навальный пришел в себя в Германии
08.09.20 14:54
Минтруд подготовил проект календаря праздничных и выходных дней на 2021 год
07.09.20 12:40
В России повысят штрафы за холодные батареи
07.09.20 12:28
Сибирские силовики заявили о готовности помочь немецким коллегам в деле Навального
07.09.20 12:18
Роскосмос готовит разработку по сжиганию ТБО
Политика
Сегодня, 10:00
Предварительные итоги выборов в Заксобрание Челябинской области
Спорт
Сегодня, 15:25
Зрелище что надо!
Участники фестиваля «Продвижение» в Челябинске выступали так, что захватывало дух
Новости
Сегодня, 17:57
Федерация
В России предложили давать водительские права подросткам
Сегодня, 17:40
Общество
Челябинские студенты нашли останки двух советских и трёх японских солдат
Сегодня, 17:30
Общество
Выставка «АГРО» в Челябинске является стартовой площадкой для многих предприятий региона
Сегодня, 16:26
Среда обитания
Опыт «Таганая» предлагают тиражировать в новом туристическом кластере «Горный Урал»
Сегодня, 16:06
Общество
Выборы повлияли на график работы челябинских школ и в понедельник
Материалы рубрики
Сегодня, 17:57
Федерация
В России предложили давать водительские права подросткам
11.09.20 16:03
Федерация
Минпромторг высказался по поводу двойных ценников в магазинах
11.09.20 14:48
Федерация
Российским школьникам предложили предоставлять интернет со скидкой
11.09.20 14:45
Федерация
Россиянам пообещали бесплатный проезд в троллейбусах и платные дороги
10.09.20 15:09
Федерация
Создателям паблика запрещенной АУЕ дали серьезные сроки в колонии
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика