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Из-за уплотнительной застройки в России хотят упростить требования к фото для техосмотра

В России намерены смягчить требования к процедуре фотосъемки транспортного средства в момент прохождения технического осмотра. Соответствующие поправки к вступающему в силу с 1 марта требованию планирует внести Минтранс.

Согласно новым нормам, в момент прохождения транспортным средством должна вестись фотосъемка. Снимки должны сопровождаться показаниями системы ГЛОНАСС. Погрешность может составлять до 15 м по координатным осям. Власти уверены, что такое требование поможет прекратить практику прохождения ТО “на бумаге”.

Однако было установлено, что причиной искажения спутникового сигнала может стать плотная застройка, из-за которой многие операторы не смогут соблюсти требование по разрешенной погрешность в 15 м. О такой проблеме стало известно лишь за месяц до вступления в силу новой реформы по проведению техосмотров, пишет “Коммерсант”.