Из-за уплотнительной застройки в России хотят упростить требования к фото для техосмотра
В России намерены смягчить требования к процедуре фотосъемки транспортного средства в момент прохождения технического осмотра. Соответствующие поправки к вступающему в силу с 1 марта требованию планирует внести Минтранс.
Согласно новым нормам, в момент прохождения транспортным средством должна вестись фотосъемка. Снимки должны сопровождаться показаниями системы ГЛОНАСС. Погрешность может составлять до 15 м по координатным осям. Власти уверены, что такое требование поможет прекратить практику прохождения ТО “на бумаге”.
Однако было установлено, что причиной искажения спутникового сигнала может стать плотная застройка, из-за которой многие операторы не смогут соблюсти требование по разрешенной погрешность в 15 м. О такой проблеме стало известно лишь за месяц до вступления в силу новой реформы по проведению техосмотров, пишет “Коммерсант”.