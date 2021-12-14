Казахский язык может стать обязательным в российских школах Байконура

В российских школах Байконура могут ввести обязательное изучение казахского языка. Также уже с начальных классов в этих школах могут ввести уроки истории и литературы Казахстана. Такую возможность рассмотрит Министерство просвещения РФ совместно с Министерством образования Казахстана, передаёт ТАСС.

Решение о проработке данного вопроса было принято на заседании межправительственной комиссии по комплексу Байконур, которое прошло накануне в Нур-Султане. В нём приняли участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, мэр Байконура Константин Бусыгин и другие.

Будут ли учащиеся российских школ на Байконуре глубоко погружаться в историю и культуру Казахстана, станет понятно 1 июля 2022 года, когда профильные ведомства двух стран представят результаты обсуждения этого вопроса.