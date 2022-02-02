Кто в доме хозяин: россиянам хотят вернуть право принимать решения о капремонте

В Госдуме хотят изменить порядок принятия решений о капремонте домов. Сегодня стоимость капитального ремонта и перечень работ определяют чаще всего чиновники, поскольку собрать для этого 2/3 жильцов практически невозможно. Кворум намерены сократить до 50% собственников. Соответствующий законопроект будет внесён на рассмотрение нижней палаты парламента в весеннюю сессию 2022 года, пишут «Известия».

В настоящий момент существует два варианта сбора средств на капремонт. В первом случае деньги сдаются в «общий котел» - на счёт регоператора, и если жильцы не смогли провести собрание, то через полгода органы местного самоуправления принимают решения за них. По такой схеме принимаются решения в отношении 84% всех домов в России. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По её словам, часто чиновники не учитывают интересы собственников квартир, и в приоритете оказывается ремонт не самых проблемных участков.

Во втором случае деньги собираются на спецсчёт дома (это около 16% всего жилищного фонда страны). При таком порядке, без решения собрания ремонт вообще не проводят, сроки затягиваются, а цены на стройматериалы тем временем растут.

По мнению парламентариев, сокращение кворума повысит заинтересованность жильцов, а самые активные из них смогут самостоятельно определять, сколько потратить денег и на что именно.

«Сегодня мы видим, что в регионах людям стали навязывать определённые виды работ, например по замене лифтов, или когда в доме срочно нужно менять систему газоснабжения, а вместо этого красят фасад, потому что регоператор разыграл крупный лот среди строительных компаний», — отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. По его мнению, именно высокий кворум на собраниях жильцов не даёт гражданам быть полноценными хозяевами в своём доме.

Также в Госдуме планируют обязать регоператоров информировать собственников квартир о предстоящих собраниях по поводу капремонта, а также усилить контроль за качеством ремонтных работ. По мнению экспертов, участие жильцов в приёмке работ должно быть реальным, а не номинальным.