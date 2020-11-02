ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Курс Евро побил рекорд 2014 года

Федерация
Сегодня, 13:59
Размер текста

В россии произошло резкое удешевление рубля по отношению к иностранной валюте. В ходе торгов на Московской бирже евро ускорил рост до 1,51% к закрытию предыдущей сессии. В результате его стоимость составила 94,02 рубля. Такие данные приведены на торговой площадке.

Сегодня утром по состоянию на 11.00 (мск) евро замедлился, оставшись на уровне 93,945 рублей. Что касается доллара, то он стал тяжелее на 1,51% и вырос до 80,7325 рублей.

Отметим, что максимальный курс евро фиксировался в 2014 году. Тогда он стоил 94 рубля и в течение последних 6 лет так высоко не поднимался.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
26.10.20 12:26
В России квартиры по льготной ипотеке потеряли доступность
22.10.20 17:07
Одна из версий ЧП на Камчатке: вулкан «подогрел» водоросли
22.10.20 12:38
Российские пенсионеры могут стать инвесторами “Яндекса”
22.10.20 12:27
Пенсионеров Крайнего Севера хотят поддержать компенсацией на отдых заграницей
21.10.20 15:48
В России оценили перспективы перехода на четырехдневку
20.10.20 10:35
Россиянам предсказали рост стоимости доступа в Интернет
16.10.20 14:51
Владимир Мякуш принял участие в заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений
16.10.20 14:03
Мишустин добавил россиянам новогодних выходных
15.10.20 12:19
Матвиенко заявила о планах законодательно закрепить понятия “масочный режим” и “самоизоляция”
15.10.20 11:44
Россиян призвали к безналу в пандемию
Среда обитания
Сегодня, 10:30
«Бор, который мы теряем»
В Челябинске прошел пятый митинг за сохранение Городского бора
Общество
Сегодня, 14:14
Челябинцы в соцсетях подвергли критике результат благоустройства набережной Смолино
Новости
Сегодня, 15:08
Происшествия
Юную автоледи из Челябинска, по вине которой погиб инспектор мотовзвода ГИБДД, отправили в колонию
Сегодня, 14:28
Среда обитания
Жителям Челябинска раздали 20 тысяч саженцев
Сегодня, 13:37
Общество
Борцы за возвращение роддома в Златоусте не оставили попыток провести митинг
Сегодня, 12:54
Общество
Из-за угрозы распространения «ковида» в Челябинске закрыли парикмахерскую
Сегодня, 12:53
Общество
ОНФ заявил о мусорном хаосе и бездействии властей в Красноармейском районе
Материалы рубрики
30.10.20 12:08
Федерация
Россияне возобновили закупки продуктов впрок из-за второй волны covid-19
28.10.20 15:27
Федерация
Известный защитник Новороссии Бенес Айо получил временное убежище в РФ
28.10.20 14:38
Федерация
Сергей Миронов предлагает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам решать в Конституционном суде
28.10.20 13:53
Федерация
Российским водителям станет проще получить потребкредит
27.10.20 14:01
Федерация
В России вводятся новые ограничения по covid-19
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика