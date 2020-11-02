Курс Евро побил рекорд 2014 года

В россии произошло резкое удешевление рубля по отношению к иностранной валюте. В ходе торгов на Московской бирже евро ускорил рост до 1,51% к закрытию предыдущей сессии. В результате его стоимость составила 94,02 рубля. Такие данные приведены на торговой площадке.

Сегодня утром по состоянию на 11.00 (мск) евро замедлился, оставшись на уровне 93,945 рублей. Что касается доллара, то он стал тяжелее на 1,51% и вырос до 80,7325 рублей.

Отметим, что максимальный курс евро фиксировался в 2014 году. Тогда он стоил 94 рубля и в течение последних 6 лет так высоко не поднимался.