ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Квартирная копилка: в России хотят ввести спецвклады на жилье

Федерация
Сегодня, 13:34
Размер текста

В России предложили организовать в финансовых организациях специальные вклады, на которых граждане смогли бы копить деньги на приобретения квартиры и освободить их от налогов. Как сообщает сегодня, 7 августа, RT, с таким обращением в Минфин выступил депутат ГосДумы Евгений Федоров.

Парламентарий подчеркивает, что со следующего года в стране вводятся налоги на миллионные вклады в размере 13% для физических лиц. Некоторые граждане копят на приобретение жилья деньги на депозитах, используя доход с процентов как накопительный ресурс. Поэтому следует освободить от налогов тех вкладчиков, у которых нет в собственности жилья и планирующих его приобретение.

С введением специальных накопительных вкладов на недвижимость, вкладчика предлагается освободить от налогов на доходы на срок до 5 лет. В том случае, если гражданин так и не купит жилье спустя 5 лет, то он должен будет вернуть государству недополученные доходы.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
05.08.20 12:03
Многодетным предложили давать скидку на услуги ЖКХ
05.08.20 11:47
Атомщикам подрежут бюджет
05.08.20 11:29
В России продолжают компенсировать “советские” страховки
04.08.20 11:50
Росстат: каждый пятый российский ребенок живет в бедности
04.08.20 11:31
В России предложили давать скидку студентам-отличникам на оплату обучения
04.08.20 11:05
Сергей Миронов об отмене пенсионной реформы, индексации пенсий и политике ЦБ
03.08.20 13:56
Шнуров возглавил рейтинг Forbes самых богатых звезд России
03.08.20 11:06
«Оплата лицом» - в России придумали способ мотивации к биометрии
01.08.20 12:29
РМК открыла очередную воркаут-площадку на территории своего присутствия
31.07.20 15:56
От Минфина – олигархам: аттракцион неслыханной щедрости
Общество
Сегодня, 12:39
Лжегазовики «разводят» южноуральцев на замену исправного оборудования
Общество
Сегодня, 12:11
Карантин не отменяется
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 23 августа
Новости
Сегодня, 13:32
Федерация
России предложили отменить налог на отечественные авто
Сегодня, 13:30
Происшествия
У экс-главы Копейска появился шанс выйти на свободу по УДО
Сегодня, 12:49
Происшествия
Одноногий инвалид из Бакала облил спиртом собутыльницу и поджег ее
Сегодня, 11:15
Происшествия
Жительница Магнитогорска отдала мошенникам два миллиона рублей за снятие порчи с помощью яйца
Сегодня, 11:03
Общество
Южноуральские контрразведчики вспомнили погибшего в Чечне боевого товарища
Материалы рубрики
Сегодня, 13:32
Федерация
России предложили отменить налог на отечественные авто
Вчера, 13:28
Федерация
Продавших хрущевки россиян предложили освободить от налога
Вчера, 13:04
Федерация
В России вооружат почтальонов
05.08.20 15:05
Федерация
В СовФеде призвали проверить причастность российского судна ко взрыву в Бейруте
05.08.20 14:08
Федерация
Фонд Олега Митяева отправляет лауреатов детского конкура в «Артек»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика