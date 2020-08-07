Квартирная копилка: в России хотят ввести спецвклады на жилье

В России предложили организовать в финансовых организациях специальные вклады, на которых граждане смогли бы копить деньги на приобретения квартиры и освободить их от налогов. Как сообщает сегодня, 7 августа, RT, с таким обращением в Минфин выступил депутат ГосДумы Евгений Федоров.

Парламентарий подчеркивает, что со следующего года в стране вводятся налоги на миллионные вклады в размере 13% для физических лиц. Некоторые граждане копят на приобретение жилья деньги на депозитах, используя доход с процентов как накопительный ресурс. Поэтому следует освободить от налогов тех вкладчиков, у которых нет в собственности жилья и планирующих его приобретение.

С введением специальных накопительных вкладов на недвижимость, вкладчика предлагается освободить от налогов на доходы на срок до 5 лет. В том случае, если гражданин так и не купит жилье спустя 5 лет, то он должен будет вернуть государству недополученные доходы.