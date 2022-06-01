Леонид Пасечник и Анна Кузнецова встретились с юнным героем

Сегодня, первого июня, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и депутат Госдумы РФ, уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова встретились с 15-летним Ильей Семеновым, чтобы вручить ему ценный подарок за спасение товарища. Эту новость из ЛНР передал собкор агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко.

В апреле этого года житель Красного яра (это Краснодонский район ЛНР) Кирилл подорвался на мине. Илья не растерялся, проявив мужество и героизм, он дотащил своего раненого товарища до безопасного места.

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Вручая подарок, Леонид Пасечник и Анна Кузнецова поблагодарили родителей, воспитавших сына настоящим мужчиной.

"Сейчас мы будем стараться помочь твоему другу всеми силами, протезирование не стоит на месте, и он снова будет бегать. Мы уже побывали у Кирилла в гостях, держится он бодро, духом не падает", - рассказала Анна Кузнецова.

- А у друга твоего Кирилла какая мечта? – спросил Леонид Пасечник.

- Он очень хочет мопед! Если бы ему его подарить, он бы сразу встал и начал ходить, - ответил Илья.

- А у тебя мечта какая?

- Я хочу быть военным, настоящим мужчиной! Также меня отец многому научил, но вот электросварка тяжело дается, но я обязательно научусь, - заверил юноша

"Такое вот у нас молодое пополнение растет на Донбассе", - с гордостью сказал Леонид Пасечник, подводя итоги встречи.