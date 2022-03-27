Леонид Пасечник: Наша главная задача – завершить военную операцию

Сегодня, 27 марта, глава ЛНР Леонид Пасечник, отвечая на вопросы иностранных журналистов, сделал резонансное заявление. Он сказал, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум по вступлению в РФ.

Однако под вечер пресс-служба республики опубликовала уточнения главы.

"Мое заявление вызвало достаточно серьезный политический и общественный резонанс, поэтому хочу внести некоторые пояснения. Это мое личное, безусловно, частное мнение, каких-либо действий, направленных на проведение референдума на территории республики, в ближайшее время нами не планируется. Самая главная задача на сегодняшний день для руководства республики – это завершить военную операцию, освободить наши территории, спасти наших жителей от фашизма. В дальнейшем, получив свободу, жители нашей республики будут иметь абсолютное право определить свою дальнейшую судьбу - с кем и как жить, хотя в общем-то свой выбор мы уже сделали в 2014-м году в ходе русской весны".