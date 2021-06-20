Медработники отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня, медицинские работники Челябинской области, как и по всей Российской Федерации, отмечают свой профессиональный праздник.

Руководители страны и Челябинской области поздравляют врачей, медсестер, всех медработников и ветеранов отечественного здравоохранения с праздником.

«Для нас, для всех граждан, это прежде всего возможность сказать самые тёплые, сердечные слова всем, кто посвятил себя великой благородной миссии – лечить людей, защищать самое ценное – жизнь и здоровье человека, - говорится в поздравлении президента Владимира Путина. - Это призвание требует особых душевных качеств: милосердия и отзывчивости, а порой и настоящего мужества, готовности рисковать собой, чтобы спасать других».

Многие медработники встречают праздник «на дежурстве, в буквальном смысле слова на боевом посту». Борьба с болезнями ведется непрерывно.

«Особые слова хотел бы сказать работникам больниц и поликлиник, которые продолжают оказывать плановую помощь людям, вести приём, делать сложнейшие, порой уникальные операции. Все последние месяцы вы фактически работаете и за себя, и за своих коллег, которые сражаются с коронавирусом, и, несмотря на такую нагрузку, достойно выполняете свой долг, - отметил Владимир Путин. - Искренне благодарю за труд и служение людям врачей общей практики и врачей-специалистов, фельдшеров и младший медицинский персонал, бригады скорой помощи и санитарной авиации, сотрудников медицинских служб Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств, студентов, профессоров, преподавателей медицинских колледжей и вузов, коллективы ведущих научно-практических центров и негосударственных организаций здравоохранения».

Владимир Путин отметил, что на сегодня общая задача – сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. Необходимо наращивать темпы вакцинации. Нужно также расширить программы диспансеризации, обеспечивать своевременную помощь больным с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.

Глава государства заверил, что будет продолжено развитие системы здравоохранения, в том числе первичного звена, чтобы жители любого населенного пункта могли получить доступную, качественную медицинскую помощь, а врачи, фельдшеры, медсёстры - трудились в современных, достойных условиях.

Владимир Путин подчеркнул важность оплаты труда медиков соразмерно их нагрузке и ответственности. Президент отметил, что будут продолжены коронавирусные выплаты медработникам. «Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок», - рассказал о новой модели оплаты труда работников здравоохранения глава государства.

«Врачи, фельдшеры, медсёстры, младший медицинский персонал – все вы по-настоящему уникальные специалисты с большим сердцем и душой, безгранично преданные своей профессии, ставшей истинным призванием и любимым делом. Делом, которому вы посвящаете всё своё время. В круглосуточном режиме принимаете важнейшие решения, диагностируете, лечите, проводите сложнейшие операции, научные исследования, разрабатываете современные лекарственные препараты и вакцины», - говорится в поздравлении председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Нет дела более благородного и гуманного, чем спасать жизни и здоровье других людей. Работа медика требует обширных знаний, абсолютной преданности профессии, готовности постоянно учиться новому и каждый день трудиться с полной самоотдачей», - говорится в поздравлении губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Глава региона напомнил, в прошлом году Челябинская область столкнулась с беспрецедентным вызовом в виде пандемии новой коронавирусной инфекции. «Все наши специалисты работали в условиях колоссальной перегрузки – в «красных зонах» стационаров, поликлиниках, на скорой, в отделениях узкого профиля. Беспримерную стойкость проявили водители санитарного транспорта, администраторы, диспетчеры, младший медицинский персонал – все, кто помогал и продолжает помогать врачам и медсестрам побеждать опасную инфекцию», - отмечает губернатор.

Немало добрых слов сказано о подвиге южноуральских медиков и об их благородном повседневном труде. Медработники стали героями многих журналистских материалов, работ художников и граффитистов, в их адрес приходят сотни писем и отзывов благодарных пациентов.

Алексей Текслер напомнил, в Челябинской области появилась улица Героев Медиков, где в 2020 году в рекордные 74 дня возвели новые корпуса областной инфекционной больницы. В Челябинске возводится памятник, посвящённый подвигу медиков области в период борьбы с коронавирусом. По замыслу, скульптура должна стать символом уважения к самоотверженному труду врачей в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Памятник устанавливают в сквере имени Андреевского. Его планируется открыть 24 июня.

«Спасибо за ваш труд, за ваше мужество, верность профессии и долгу. Низкий поклон вам, всем вашим коллегам. Крепкого здоровья и всего самого доброго», - поздравил Владимир Путин.

«Сегодня мы с огромной признательностью и уважением говорим всем вам спасибо за ваш благородный, подвижнический труд, ответственное отношение к профессиональному долгу, чуткость и доброту. Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, чей опыт помогает сохранить её традиции, служит примером для новых поколений специалистов, - пожелал Михаил Мишустин. - Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, успехов, мира и благополучия».

«Пусть теплые слова в ваш адрес звучат не только в праздник, но и в будни. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, терпения и успехов», - пожелал Алексей Текслер.

С профессиональным праздником поздравляем медицинских работников Челябинской области и министре здравоохранения региона Юрий Семенов.

ФОТО: пресс-служба президента, правительства, губернатора.