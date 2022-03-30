30.03.2022
Из-за метели на трассе в Карталинском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими
30.03.2022
Спикер Госдумы предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли
30.03.2022
ВТБ: продажи ипотеки с господдержкой могут вырасти на 40% после модернизации программы
30.03.2022
Челябинская епархия и неравнодушные южноуральцы вместе приходят на помощь беженцам с Донбасса
30.03.2022
МИД КНР: китайско-российские отношения выдержали новые испытания
30.03.2022
В Сербии объяснили отказ от антироссийских санкций
МИД КНР: китайско-российские отношения выдержали новые испытания
«Заложники ситуации»: как челябинскому бизнесу выжить на госконтрактах, а детским садам - на новых ценах
29.03.2022
Минэкологии отреагировало на сигнал челябинца о сливе нечистот в реку
28.03.2022
Делегация Челябинской области отправилась в Крым укреплять дружбу и поздравлять нахимовцев
28.03.2022
Очередная инициатива челябинских властей по оптимизации трамвайных маршрутов выходит боком для пассажиров
25.03.2022
Наталья Котова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
25.03.2022