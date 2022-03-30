МИД КНР: китайско-российские отношения выдержали новые испытания

Отношения Китая и России выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твёрдую тенденцию развития. Об этом сегодня, 30 марта, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Туньси, передаёт ТАСС.

«С начала этого года китайско-российские отношения выдержали новые испытания изменениями международной обстановки, сохранили правильное направление, продемонстрировали твердую тенденцию развития», - сказал глава китайского внешнеполитического ведомства.

По словам Ван И, желание двух сторон развивать двусторонние отношения стало ещё тверже, а «уверенность продвигать сотрудничество в различных направлениях - еще крепче».

Глава МИД КНР также отметил, что готов работать вместе со «своим старым другом» Сергеем Лавровым, чтобы вывести китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства в новую эпоху на новый более высокий уровень.