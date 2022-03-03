Минобороны РФ объяснило значение буквы Z на российской технике

Министерство обороны России объяснило значение латинских букв на российской военной технике, которая выполняет специальную операцию в Украине. Фотографии символов с разъяснением появились в официальных аккаунтах ведомства в Инстаграмме и в Вконтакте.

Так, в символе «Z» зашифрована фраза «За победу», буква «V» означает выражение «Сила V (в) правде». Ещё одна «V» значит «Задача будет выполнена».

Напомним, что по данным Минобороны России за всё время проведения спецоперации погибло 498 российских военнослужащих, ещё 1597 — получили ранения. Из ДНР и ЛНР эвакуировано свыше 140 тыс. человек, из которых более 39 тыс. детей.