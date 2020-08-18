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Минтруд рассказал о выходном для родителей первоклассников

Федерация
Сегодня, 13:03
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В России согласно Трудовому кодексу 1 сентября работники могут оформить отпуск за свой счет. Выходной родителям школьников может быть также прописан во внутренних документах компаний, поясняет пресс-служба Минтруда.

Предложение руководителя Института прогрессивного образования Анны Маркс, которая накануне публично предложила сделать для родителей учеников начальных классов всероссийский оплачиваемый выходной, в ведомство не поступало, пишет ТАСС.

Согласно законодательству работодатель может самостоятельно установить гарантии для работников, в частности - освободить от работы 1 сентября с сохранением зарплаты. Такая практика распространена на ряде предприятий согласно отраслевым соглашениями, поясняют в Минтруде.

 

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