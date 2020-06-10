Минтруд разрешил увольнять россиян в ЧС

В России решили не запрещать увольнения сотрудников в моменты режимов повышенной готовности и вынужденной приостановке деятельности предприятия из-за карантина. Минтруд изменил свое решение и внес поправки в проект по регулированию трудовых отношений.

Указывается, что некоторые прописанные ранее положения утратили свою актуальность, так как большая часть ограничений в момента представления публике первоначального варианта законопроекта была отменена. Так, исчезло положение о новом порядке вывода работников в смены и изменения их обязанностей без согласия.

В обновленную версию попали те меры, которые требуются с учетом нынешней ситуации на рынке труда. В ведомстве подчеркнули, что и новые нормы также могут быть доработаны с учетом изменения ситуации. Все предложения будут выноситься на обсуждение заинтересованных структур, пишет РБК.

Отмечается, что профсоюзы и работодатели выразили несогласие с новым проектом. Профсоюзы отрицательно отнеслись к инициативе сокращения срока уведомления работника об изменения условий трудового договора. Это снижало уровень гарантий работников и ограничивало их права. Работодатели, в свою очередь, не поддержали первоначальный вариант документа в основном из-за запрета увольнять сотрудников во время ЧС.