Миронов попросил Минздрав РФ определиться насчет «третьего пола»

Всемирная организация здравоохранения признала наличие «третьего пола». В связи с этим председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко прояснить позицию ведомства по гендерной проблематике и данному решению ВОЗ.

Миронов отмечает, что, хотя документы ВОЗ не имеют обязательной юридической силы, Минздрав активно внедряет в России новую версию Международной классификации болезней (МКБ-11), где объявлены нормой трансгендерность и другие сексуальные отклонения.

«Прошу Вас предоставить информацию о рассмотрении Вами вопроса отказа от дальнейшего внедрения МКБ-11, а также руководства по учету гендерной проблематики, содержащих прямые противоречия национальным законам России, и создания отечественной классификации болезней, адаптированной к российскому законодательству и нормам с целью сохранения традиционных ценностей российского народа, которые необходимо оберегать и пропагандировать», – указано в обращении к главе Минздрава.

Лидер СРЗП также предложил, учитывая политическую ангажированность ВОЗ, приостановить членство России в данной организации и прекратить ее финансирование.

«ВОЗ исполняет волю своих американских спонсоров и Минздрава США, где истерию вокруг гендерной проблематики раскручивают человекообразные существа вроде адмирала Левина, а в нашем министерстве этого как будто не замечают и механически переносят данный «подход» на российскую почву, возводя отклонения в норму. Надеюсь получить внятный ответ Минздрава РФ, от чего будут зависеть наши дальнейшие действия. Но в любом случае мы с этим уродством мириться не собираемся», – пояснил Миронов.