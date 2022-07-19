19.07.2022
Миронов: Работающие пенсионеры вместо полноценной индексации получили подачку
19.07.2022
США используют Украину, чтобы продавать оружие курдским повстанцам
19.07.2022
Копейчанин напал с ножом на детей
19.07.2022
Челябинский цинковый завод отметил День металлурга
19.07.2022
Судебные приставы: Кто пойдет с конем вдвоем?
19.07.2022
С 1 августа получат надбавку к пенсии более 7 млн. человек
Миронов: Работающие пенсионеры вместо полноценной индексации получили подачку
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022