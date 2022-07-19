Миронов: Работающие пенсионеры вместо полноценной индексации получили подачку

С первого августа после ежегодного перерасчета пенсии у работающих пенсионеров будут увеличены максимум на 314 рублей.

«Этот нищенский «максимум» – издевательство над 7,3 млн пожилых граждан России. Не то чтобы пенсию целиком – даже эту жалкую прибавку толком проиндексировать не смогли,- прокомментировал прибавку председатель партии «Справедливая Россия- За правду» Сергей Миронов. - В прошлый раз она составила 279 рублей, то есть за год выросла на 12,5%, хотя в стране только за первое полугодие инфляция без малого 16%. А все потому, что прибавка высчитывается из жульнических пенсионных коэффициентов, которые ничего общего с реальностью не имеют», – отметил парламентарий.

Лидер социалистов напомнил, что полноценной индексации трудоустроенные пенсионеры лишены с 2016 года. Фракция СРЗП неоднократно вносила в Госдуму законопроекты о возобновлении перерасчета размера пенсий работающим гражданам с учетом роста цен.

«Все эти инициативы были заблокированы. Несмотря на то что по предложению партии индексация всех пенсий теперь гарантирована Конституцией, несмотря на поручения Президента, дело не движется. Но мы продолжим добиваться справедливости и на днях направили в Правительство законопроект о ежеквартальной – на индекс роста потребительских цен за три месяца – индексации пенсий. Разумеется, подразумевая под этим всех наших пенсионеров – как работающих, так и нет», – заключает Миронов.