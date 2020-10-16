Мишустин добавил россиянам новогодних выходных

В России 31 декабря будет нерабочим днем. Соответствующее решение было принято главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, говорится на сайте Кабинета министров.

В постановлением о переносе выходных дней в 2021 году утверждено, что выпадающие на субботу и воскресенье 2 и 3 января будут перенесены на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.

Отдыхать на День защитника Отечества будет 3 дня с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.

Всего в новом году будет 7 нерабочих праздничных периодов: новогодние каникулы (1-10 января, День защитника Отечества (21-23 февраля), Международный женский день (6-8 марта), майские праздники (1-3 мая), День победы (8-10 мая), а также с 12 по 14 июня (День россии) и с 4 по 7 ноября (День единства).