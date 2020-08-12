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Многодетным россиянам хотят прибавить отпуск

Федерация
Сегодня, 12:04
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В России появилась инициатива по увеличению количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска для многодетных родителей до 35 дней. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующее письмо уже направлено в Минтруд, пишет RT.

Парламентарий считает, что родители с тремя и более детьми несут колоссальную нагрузку. В тоже время отпуск согласно Трудовому законодательству составляет 28 дней.

В обращении Иван Сухарев просит внести поправки в ТК, предоставляющие гражданам с тремя и более детьми до 18 лет 35 дней оплачиваемого отпуска. Депутат уверен, что дополнительные дни они смогут посвятить занятиям с детьми и личному отдыху.

 

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