Многодетным россиянам хотят прибавить отпуск

В России появилась инициатива по увеличению количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска для многодетных родителей до 35 дней. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующее письмо уже направлено в Минтруд, пишет RT.

Парламентарий считает, что родители с тремя и более детьми несут колоссальную нагрузку. В тоже время отпуск согласно Трудовому законодательству составляет 28 дней.

В обращении Иван Сухарев просит внести поправки в ТК, предоставляющие гражданам с тремя и более детьми до 18 лет 35 дней оплачиваемого отпуска. Депутат уверен, что дополнительные дни они смогут посвятить занятиям с детьми и личному отдыху.