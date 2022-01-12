12.01.2022
Южноуральские полицейские помогли 12-летней девочке вернуться домой
12.01.2022
Златоустовец, затаившись дома, помог полицейским задержать трех рецидивистов
12.01.2022
Морковки по 100 рублей не будет: российские торговые сети пообещали ограничить наценки на продукты
12.01.2022
Впервые за два месяца отмечен рост числа южноуральцев, получающих лечение от ковида
12.01.2022
В Челябинской области пока не выявляли омикрон-штамм коронавируса
12.01.2022
Суд отказался снимать арест с имущества по нашумевшему делу застройщика Сребрянского
Морковки по 100 рублей не будет: российские торговые сети пообещали ограничить наценки на продукты
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021