Морковки по 100 рублей не будет: российские торговые сети пообещали ограничить наценки на продукты

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В настоящее время по территории Челябинской области проходит очаг повышенного атмосферного давлен
12.01.2022

Накануне выходных в Челябинской области немного потеплеет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска и, в частности, автомобилисты обратили внимание, что с начала снегопадов в горо
Дороги
Дороги
12.01.2022

Парадоксы Челябинска; пятидневка для снежных куч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске продолжают работу бесплатные пункты для проведения бесплатных ПЦР-исследований на ко
Коронавирус
Коронавирус
12.01.2022

Где челябинцы могут бесплатно сдать тест на ковид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого января 2022 года отменены бумажные «больничные листы», выдача листков нетрудоспособност
12.01.2022

С первого 2022 года отменены бумажные «больничные»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории семи городов Челябинской области установились неблагоприятные метеорологические усл
Экология
Экология
12.01.2022

Режим «черного неба» установился на территории семи городов Челябинской области
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.01.2022

Южноуральские полицейские помогли 12-летней девочке вернуться домой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.01.2022

Златоустовец, затаившись дома, помог полицейским задержать трех рецидивистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.01.2022

Морковки по 100 рублей не будет: российские торговые сети пообещали ограничить наценки на продукты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.01.2022

Впервые за два месяца отмечен рост числа южноуральцев, получающих лечение от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.01.2022

В Челябинской области пока не выявляли омикрон-штамм коронавируса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.01.2022

Суд отказался снимать арест с имущества по нашумевшему делу застройщика Сребрянского
Федерация
12.01.2022 14:22

Морковки по 100 рублей не будет: российские торговые сети пообещали ограничить наценки на продукты

Розничные торговые сети Х5 Group и «Магнит» добровольно ограничили рост торговой наценки на социально значимые товары. Об этом говорится в их совместном заявлении, передаёт ТАСС. Компании объявили, что до конца года не будут поднимать цены на базовые продукты более чем на 10% процентов. В число товаров, которым не грозит резкое подорожание, вошли, в частности, гречка, хлеб, макароны и картофель. Такие товары будут выделены на полках магазинов специальными ценниками.

         «X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу. Размер наценки будет определяться рыночным методом - в зависимости от спроса и предложения на рынке: минимальный уровень наценки не ограничен, а ее верхний предел не может превышать 10%», - говорится в сообщении.

Ограничение может действовать в течение 2022 года, торговые расходы на эти товары компания покроет за свой счет. X5 Group также призвала присоединятся к соглашению и других ретейлеров, производителей и поставщиков. В компании считают, что только в этом случае эффект от инициативы будет заметным.

В сети «Магнит» сообщили, что контролировать начнут наценку на 200 товарных позиций из 25 категорий, которые составляют базовую продовольственную корзину российского покупателя. Доля таких товаров может составить 30-40% от оборота социально значимых товаров в «Магните» в денежном выражении.

Оба ретейлера рассматривают добровольное ограничение наценки как способ смягчить инфляционное давление на доходы населения, пояснили в компаниях.

Напомним, что по предварительным данным Росстата, в 2021 году продукты питания подорожали на 10,6%. Это стало одной из причин высокой инфляции в стране, которая по итогам прошлого года достигла 8,39% против 4,91% в 2020 году. Такая ситуация вынудила власти обратить внимание на ценообразование торговых сетей.

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В настоящее время по территории Челябинской области проходит очаг повышенного атмосферного давлен
12.01.2022

Накануне выходных в Челябинской области немного потеплеет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска и, в частности, автомобилисты обратили внимание, что с начала снегопадов в горо
Дороги
Дороги
12.01.2022

Парадоксы Челябинска; пятидневка для снежных куч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске продолжают работу бесплатные пункты для проведения бесплатных ПЦР-исследований на ко
Коронавирус
Коронавирус
12.01.2022

Где челябинцы могут бесплатно сдать тест на ковид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого января 2022 года отменены бумажные «больничные листы», выдача листков нетрудоспособност
12.01.2022

С первого 2022 года отменены бумажные «больничные»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории семи городов Челябинской области установились неблагоприятные метеорологические усл
Экология
Экология
12.01.2022

Режим «черного неба» установился на территории семи городов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска вновь начали жаловаться на удушающий запах в воздухе и смог, накрывший город.
Среда обитания

Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь

12.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала подведены итоги выставочного проек
Культура

Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует

11.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сразу после новогодних каникул в Челябинской области отменяются ряд ограничений, которые были вве
Общество

С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны

09.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Челябинской области предлагают разнообразные варианты провести новогодние каникулы с поль
Культура

Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы

02.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Текущая рабочая неделя будет короче на один день. Впереди россиян ждут десятидневные новогодние к
Федерация

Календарь праздничных дней на 2022 год

30.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 29 декабря, в канун Нового 2022 года, в городе Коркино Челябинской области три красивые
Общество

Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов

29.12.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

12.01.2022 14:30

Накануне выходных в Челябинской области немного потеплеет

12.01.2022 14:28

Южноуральские полицейские помогли 12-летней девочке вернуться домой

12.01.2022 14:26

Златоустовец, затаившись дома, помог полицейским задержать трех рецидивистов

12.01.2022 14:22

Морковки по 100 рублей не будет: российские торговые сети пообещали ограничить наценки на продукты

12.01.2022 14:08

Парадоксы Челябинска; пятидневка для снежных куч

12.01.2022 13:44

Впервые за два месяца отмечен рост числа южноуральцев, получающих лечение от ковида

12.01.2022 13:19

В Челябинской области пока не выявляли омикрон-штамм коронавируса

12.01.2022 12:54

Ведущие артисты легендарных мюзиклов представят в Челябинске шоу «Нотр Дам де Пари»

12.01.2022 12:18

Где челябинцы могут бесплатно сдать тест на ковид

12.01.2022 11:58

С первого 2022 года отменены бумажные «больничные»

12.01.2022 11:55

Суд отказался снимать арест с имущества по нашумевшему делу застройщика Сребрянского

12.01.2022 11:54

Режим «черного неба» установился на территории семи городов Челябинской области

12.01.2022 11:35

Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь

12.01.2022 11:00

Лидеры Интернета: «Ростелеком» определил в Челябинской области топ-3 самых активных поселков

12.01.2022 10:47

Беременные женщины могут получать ежемесячное пособие до самых родов

12.01.2022 10:38

За новогодние праздники в Челябинском областном перинатальном центре установили рекорд

12.01.2022 10:36

Детский омбудсмен подключилась к выяснению обстоятельств избиения грудничка в Копейске

12.01.2022 10:34

В 2022 году будет 14 праздничных дней, 104 выходных и 247 рабочих

11.01.2022 16:34

В Челябинской области ограничат скорость на двух участках трассы до Казахстана

11.01.2022 16:22

Текслер встретился с новым руководителем полицейского главка Челябинской области

11.01.2022 16:16

Анонсы событий и мероприятий на 12 января

11.01.2022 16:07

На Анисью в Челябинской области без существенных осадков

11.01.2022 15:58

Инженерная школа УГМК завершает приём заявок на обучение

11.01.2022 15:55

Правительство РФ поможет регионам реконструировать исторические центры городов

11.01.2022 15:50

В Копейске организована проверка по факту избиения грудничка

11.01.2022 15:48

Потребность в безопасности: Интерсвязь проанализировала поведение уральцев в новогодние каникулы

11.01.2022 15:46

Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует

11.01.2022 15:31

Каникулы закончились, а вакцинация продолжается

11.01.2022 15:29

 Сбербанк поддержал реализацию крупного инвестиционного проекта в Златоусте 

11.01.2022 14:34

Магнитогорец избил медиков

11.01.2022 14:29

Военные-миротворцы покинут Казахстан до конца следующей недели

11.01.2022 14:13

Организованный ЧЦЗ первый областной фестиваль зимней рыбалки выиграла девушка

11.01.2022 14:12

За сутки заболело ковидом 234 южноуральца, выздоровело 334, умерло 26

11.01.2022 13:54

Социалисты требуют возвращения прямых выборов мэров

11.01.2022 13:47

В Коркино ликвидирован пожар на городском рынке

11.01.2022 13:02

РМК присвоили кредитные рейтинги

11.01.2022 12:45

Прокуратура и суд обязали администрацию села Тюбук взять на баланс бесхозные дороги

11.01.2022 12:32

Впервые за 10 лет в России стало легче поступить на бюджет

11.01.2022 12:31

В Челябинске в квартире найдены мертвыми мать с сыном

11.01.2022 12:29

Суд Кипра арестовал часть активов «Мечела»

11.01.2022 10:55

Бывший замглавы Магнитогорска останется под стражей

11.01.2022 10:47

Дартсмен из Челябинска стал призером международного турнира

11.01.2022 10:46

Заместитель директора завода по производству боеприпасов Сергей Рябцев останется в СИЗО

11.01.2022 10:45

Колокольцев поставил первоочередные задачи перед новым руководителем южноуральского полицейского главка

11.01.2022 10:41

В филиале ПАО «Ростелеком» – новое назначение

10.01.2022 23:57

Характер погоды в Челябинской области на предстоящей неделе

10.01.2022 23:33

В шести городах Челябинской области установился режим «черного неба»

10.01.2022 23:19

В период режима ЧП звонки из Казахстана будут бесплатными для россиян

10.01.2022 23:04

ЮУрГУ и ЧелГУ продлевают сроки зимней сессии для студентов из Казахстана

10.01.2022 22:02

Во вторник в Челябинской области морозно, ветрено, местами снег

10.01.2022 21:15

Текслер принял участие в церемонии официального представления нового начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области

10.01.2022 20:46

«Рождественские елки губернатора Челябинской области» продлятся до 14 января

10.01.2022 20:16

Анонсы событий и мероприятий на 11 января

10.01.2022 15:17

В Магнитогорске гостил молодежный Дед Мороз

10.01.2022 15:15

В челябинской мэрии отчитались о строительстве детских садов

10.01.2022 14:43

Челябинец насмерть сбил женщину, стоявшую на остановке

10.01.2022 13:37

В Челябинске загорелся цех по производству матрасов

10.01.2022 13:30

«Симба: дорога домой» - новый документальный фильм о судьбе челябинского львёнка

10.01.2022 13:22

Новый главный полицейский Челябинской области заступил на службу

10.01.2022 12:29

В Курчатовском районе Челябинска в праздники трудилось 300 дворников

10.01.2022 12:09

Челябинским подрядчикам выдали предписания за плохую уборку дорог в праздники

10.01.2022 12:02

За лихачество на дорогах российским водителям грозит тюрьма

10.01.2022 11:55

Учёные ЧелГУ оценили опасность бактериальных осложнений при COVID-19

10.01.2022 11:49

Шестерка сильнейших ватерпольных команд России определится в Златоусте

10.01.2022 11:36

За новогодние каникулы ковид оборвал жизни 269 южноуральцев

10.01.2022 11:10

Челябинцев просят новогодние елки относить на контейнерные площадки

10.01.2022 11:08

Минтруд напомнил о правилах оплаты работы в нерабочие праздничные дни

10.01.2022 10:38

Солистка ансамбля «Уральский диксиленд» завоевала Гран-при престижного международного конкурса

10.01.2022 10:20

В Челябинске на Крещение откроют шесть купелей

10.01.2022 10:18

Медработникам на селе разрешили реализовывать лекарственные средства

10.01.2022 09:54

«Искорка фонд» начнет выпускать учебники со шрифтом Брайля

10.01.2022 08:30

Керамогранит «под белый мрамор»

09.01.2022 23:00

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 150 тысяч

09.01.2022 22:38

С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны

09.01.2022 22:19

Анонсы событий и мероприятий на 10 января (дополняется)

09.01.2022 21:54

На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ

09.01.2022 21:42

Понедельник в Челябинской области будет морозным

09.01.2022 14:53

В Челябинске прошел парад королевских корги

09.01.2022 00:55

В третий день рождественских святок посещают сирот

09.01.2022 00:42

Ограничение на движение общественного транспорта на М-5 в Челябинской области продлено

08.01.2022 22:43

39 птиц летели под волшебную музыку: Мы с тобой, Магнитогорск!

08.01.2022 18:36

Девятого января в Челябинской области вновь подморозит

08.01.2022 18:07

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра и резком скачке давления

08.01.2022 17:00

Ограничение на движение общественного транспорта по М-5 в Челябинской области действует до 21 часа

08.01.2022 16:47

Анонсы событий и мероприятий на девятое января

08.01.2022 16:42

Во второй день рождественских Святок прославляют Богородицу, посещают больных

08.01.2022 15:47

В Госдуме бьют тревогу: Россия ставит демографический антирекорд

07.01.2022 16:26

Таблицы Брадиса

07.01.2022 15:32

Магнитогорск признан одним из самых комфортных для жизни городов России

07.01.2022 13:53

Начались Рождественские святки

07.01.2022 13:47

Анонсы событий и мероприятий на восьмое января

07.01.2022 13:27

В Челябинской области продлили до полуночи ограничение для движения транспорта на М-5

07.01.2022 13:09

В рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию

07.01.2022 13:05

На Рождество Христово в Челябинской области - мокрый снег, переходящий в дождь

07.01.2022 12:46

В Челябинской области на М-5 временно ограничили движение

07.01.2022 12:39

Митрополит Алексий обратился к православным южноуральцам с праздничным посланием

06.01.2022 20:36

В Казахстане военные открыли огонь по зачинщикам беспорядков

06.01.2022 14:36

Анонсы событий и мероприятий на седьмое января

06.01.2022 14:22

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

06.01.2022 14:02

В Рождественский Сочельник в Челябинской области морозно