Морковки по 100 рублей не будет: российские торговые сети пообещали ограничить наценки на продукты

Розничные торговые сети Х5 Group и «Магнит» добровольно ограничили рост торговой наценки на социально значимые товары. Об этом говорится в их совместном заявлении, передаёт ТАСС. Компании объявили, что до конца года не будут поднимать цены на базовые продукты более чем на 10% процентов. В число товаров, которым не грозит резкое подорожание, вошли, в частности, гречка, хлеб, макароны и картофель. Такие товары будут выделены на полках магазинов специальными ценниками.

«X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу. Размер наценки будет определяться рыночным методом - в зависимости от спроса и предложения на рынке: минимальный уровень наценки не ограничен, а ее верхний предел не может превышать 10%», - говорится в сообщении.

Ограничение может действовать в течение 2022 года, торговые расходы на эти товары компания покроет за свой счет. X5 Group также призвала присоединятся к соглашению и других ретейлеров, производителей и поставщиков. В компании считают, что только в этом случае эффект от инициативы будет заметным.

В сети «Магнит» сообщили, что контролировать начнут наценку на 200 товарных позиций из 25 категорий, которые составляют базовую продовольственную корзину российского покупателя. Доля таких товаров может составить 30-40% от оборота социально значимых товаров в «Магните» в денежном выражении.

Оба ретейлера рассматривают добровольное ограничение наценки как способ смягчить инфляционное давление на доходы населения, пояснили в компаниях.

Напомним, что по предварительным данным Росстата, в 2021 году продукты питания подорожали на 10,6%. Это стало одной из причин высокой инфляции в стране, которая по итогам прошлого года достигла 8,39% против 4,91% в 2020 году. Такая ситуация вынудила власти обратить внимание на ценообразование торговых сетей.