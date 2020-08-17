Мясников посоветовал бороться с целлюлитом мужчиной

Отвечая на вопрос телезрительницы об эффективных методах борьбы с “целлюлитной коркой”, врач и телеведущий Александр Мясников в шутливой форме дал совет завести мужчину, который не будет замечать этого проявления.

В эфире “Россия1” Александр Мясников отметил, что полностью избавиться от целлюлита невозможно, так как это является генетической предрасположенностью организма. Комплексовать по поводу впадинок не стоит потому, что это норма.

Врач также подчеркнул, что с медицинской стороны признаками целлюлита служит острое воспаление подкожного жира, которое сопровождается повышением температуры, покраснением кожных покровов и отеком.