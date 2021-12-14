На АЗС могут снова разрешить продавать пиво

На автомобильных заправках в России могут снова разрешить продавать слабоалкогольные напитки, в том числе пиво. Снять запрет с продажи спиртного на АЗС предлагает Минэнерго России, пишут «Известия» со ссылкой на проект доклада правительству «О ситуации на рынке нефтепродуктов».

В Минэнерго напоминают, что начале 2022-го розничные цены на автомобильный бензин могут вырасти на 2 рубля за литр, то есть прибавят 4% к нынешнему уровню. В этих условиях продажа спиртного позволит улучшить маржинальность АЗС, отмечается в документе. По расчетам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, такая мера поддержки может принести заправкам дополнительно 30-40 копеек с 1 литра топлива.

Напомним, что запрет на торговлю алкоголем на АЗС был введён в 2012 году. Попытки вернуть спиртные напитки на прилавки автозаправок предпринимались в 2016-2017 и 2020 гг., однако они не увенчались успехом. Главным противником легализации алкоголя на АЗС всегда выступал Минздрав.