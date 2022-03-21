На химзаводе Сумской области Украины произошла утечка аммиака

На украинском заводе «СумыХимПром» произошла утечка аммиака. Об этом в своём Телеграм-канале заявил глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий. По его данным, зона поражения составляет около 2,5 километра. Под угрозой находится село Новоселица.

На месте происшествия работают аварийные бригады. Из-за направления ветра угрозы для города Сумы нет, добавил Живицкий.

Отметим, что в минувшую субботу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил о подготовке украинскими националистами провокаций с применением ядовитых химических веществ. По словам генерал-полковника, на заводе «СумыХимПром» заминировали хранилища с аммиаком и хлором.