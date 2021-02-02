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Не хочу платить: Охлобыстин призвал к смертной казни

Известный российский актер Иван Охлобыстин выступил за отмену моратория на смертную казнь. Свою инициативу он объяснил нежеланием платить за содержание опасных преступников.

Как он заявил на конференции “Время, вперед!”, возврат к смертной казни нужен, даже если пострадают невинные люди. “Но содержать этих ужасных людей - зачем?”, - цитирует его слова Daily Storm. Ошибки судебной системы, по мнению Охлобыстина, можно считать статистической погрешностью.

Актер уверен, что такое решение будет способствовать сохранению государственного бюджета, который тратится на содержание преступников в местах лишения свободы. Освободившиеся финансы можно будет направить на помощь старикам.