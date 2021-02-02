ЧМК заплатит почти 150 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Миасс

Южноуральцы могут пожаловаться на проблемы с записью на вакцинацию через госуслуги

Никита Михалков приостановил финансовую помощь вдове Алексея Баталова

Никита Михалков был вынужден приостановить финансовую помощь семье Алексея Баталова до выяснения причин отсутствия перечисленных ранее средств на счетах семьи Баталова, о чем в СМИ заявил официальный представитель Г.А. Леонтенко (вдовы Баталова).

Принимая во внимание распространенное ранее в СМИ высказывание официального представителя Г.А. Леонтенко – адвоката Ю.А. Антоновой – об отсутствии каких-либо денежных поступлений от Никиты Михалкова в адрес семьи Алексея Баталова, Никита Сергеевич обратился в Следственный комитет РФ с просьбой в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с имуществом Баталовых проверить данное заявление, выяснив, кто и каким образом мог, возможно, присваивать перечисленные Никитой Михалковым и по его поручениям средства в адрес Г.А. Леонтенко и М.А. Баталовой.

«В соответствии с приложенными к заявлению документами финансовая помощь семье замечательного актера и друга Никиты Михалкова – А.В. Баталова, – по данным финансистов Н.С. Михалкова, оказывалась регулярно на протяжении нескольких лет. За это время только из личных средств Никиты Михалкова было перечислено на счет Гитаны Аркадьевны Леонтенко (вдовы А.В. Баталова) 820 000 руб. Также по поручению Н.С. Михалкова помощь семье оказывалась и от имени Союза кинематографистов РФ, председателем которого он является. На все совершенные переводы есть соответствующие подтверждающие платежные документы», – отметил Павел Астахов, адвокат Н.С. Михалкова.

До выяснения обстоятельств и причин отсутствия поступлений либо исчезновения перечисленных Никитой Михалковым денежных средств он вынужден приостановить все выплаты в адрес семьи Алексея Баталова.