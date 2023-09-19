Очередные атаки и обстрелы ВСУ по объектам в Белгородской области

Российские военные пресекли очередные попытки киевского режима атаковать беспилотными аппаратами и обстреливать объекты в Белгородской области.

«19 сентября 2023 года около 13 часов по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщает Минобороны РФ.

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.

«Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Оперативные службы работают на месте происшествия. По предварительным данным, пострадавших и разрешений нет.

Кроме того, сегодня ВСУ обстреляли поселок Суземка. Пострадавших нет. «В результате обстрела повреждены три домовладения, нежилое здание и один автомобиль», - уточнил глава региона.