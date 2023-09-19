19.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября (18+)
19.09.2023
В ходе операции «Канал-Перехват» в Челябинской области выявлено 87 наркопреступлений
19.09.2023
Очередные атаки и обстрелы ВСУ по объектам в Белгородской области
19.09.2023
Юные дзюдоисты сразились на челябинском татами в честь танкистов и бойцов СВО
19.09.2023
В Аргаяшском районе столкнулись два гиганта на колесах, водитель «КАМАЗа» погиб
19.09.2023
В Челябинске задержан мужчина, стрелявший в знакомого своего сына
Очередные атаки и обстрелы ВСУ по объектам в Белгородской области
19.09.2023
Украинский дрон уничтожен в Брянской области
18.09.2023
МиГ-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» ВМС США над Баренцевым морем
18.09.2023
ВСУ обстреляли центр Донецка тремя ракетами РСЗО (новость дополняется)
15.09.2023
Сергей Миронов: «Запад продолжает создание биологического оружия против славянской нации»
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023