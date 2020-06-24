Парады Великой Победы прошли в Москве и 28 городах России

Сегодня, 24 июня, в Москве состоялся самый главный парад, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Именно в этот день в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей - по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

Как отметил, открывая Парад 24 июня 2020 года, Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин, Парад 24 июня 1945 года остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью.

«От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамёна и штандарты нацистов как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения, - напомнил глава государства события 75-летней давности. - По Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов. И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все, кто отважно, не жалея себя бился за Родину, кто с Победой вернулся домой, и миллионы воинов, навеки оставшихся на полях сражений».

Как сообщает пресс-служба Кремля, на парад Победы 24 июня 2020 года в Москву прибыли руководители 10 государств: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

Парад Победы начался ровно в 12 часов по московскому времени. По Красной площади пронесли флаг России и Знамя Победы.

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля. Ему навстречу направился командующий парадом - главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Командующий доложил министру о готовности войск и затем они вместе совершили объезд строя пеших расчетов.

Министр обороны поздравил военнослужащих с Победой и отправился с докладом к Верховному Главнокомандующему, президенту Владимиру Путину.

«Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришёл с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас», - подчеркнул Владимир Путин и объявил минуту молчания.

Глава государства заверил, что россияне всегда будут помнить, что нацизм сокрушил советский народ – миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза: «Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная Армия».

Долг нынешнего и последующего поколений – помнить об этом всегда, беречь и отстаивать правду о войне, передавать нашим детям, внукам и правнукам.» Сегодняшний военный парад – в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны», - подчеркнул Владимир Путин.

Владимир Путин поприветствовал всех гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете.

«Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы, значение второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооружённых сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы», - заверил глава российского государства.

В Параде приняли участие 15 тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств. Зрители увидели и некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года.

По брусчатке промаршировали парадные расчеты 13 иностранных государств. В Параде наряду с российскими военнослужащими приняли участие расчеты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По Красной площади прошагали парадные расчеты суворовских, нахимовских и кадетского училищ, полк Сухопутных войск, полк Воздушно-космических сил, полк Военно-Морского Флота, полк Ракетных войск стратегического назначения, полк ВДВ, парадные расчеты Западного военного округа, роты ФСБ, МЧС, Росгвардии, войск связи.

Завершил пешую часть парада сводный военный оркестр.

Следом вышла техника.

После ее прохождения началась красочная авиационная часть Парада, завершилась она пролетом штурмовиков Су-25. Они окрасили небо в цвета российского триколора.

Владимир Путин после завершения парада вместе с главами иностранных государств прошелся по площади мимо трибун и отправился в Александровский сад, где они приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Владимир Путин поблагодарил всех гостей, приехавших в Москву на празднование 75-летия Победы, несмотря на сложившиеся непростые обстоятельства. Отдельные слова благодарности прозвучали от Владимир Путина в адрес иностранных коллег за высокую оценку проведения Парада Победы: «Спасибо вам за добрые слова, вы отметили, что Парад прошел на самом высоком уровне. Я уверенно могу сказать, что все организаторы, все военнослужащие наши старались от души».

Военные Парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялись также на Камчатке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Волгограде и других городов.

На территории Центрального военного округа парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялся 24 июня 2020 года только в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

Как сообщили агентству в пресс-службе ЦВО, в Екатеринбурге военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. В нем приняли участие свыше двух тысяч человек, более 100 единиц современной и исторической военной техники, а также 23 самолета и вертолета.

Открыла военный парад театрализованная реконструкция «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы», в ходе которой по главной площади уральской столицы проехало 11 грузовиков с платформами-сценами, артистами в военной форме с оружием времен Великой Отечественной войны.

Торжественным маршем в парадной форме одежды под аккомпанемент сводного оркестра Екатеринбургского гарнизона прошли рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы. За ними в парадном строю - расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом.

Под военные марши по площади проехала современная и историческая военная техника. В том числе впервые принимающие участие в параде Победы артиллерийские установки «Малка», танки Т-80 и Т-72Б3М, а также образцы вооружения, окрашенные в цвета подразделений, действующих в арктических широтах - бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов. Всего около 140 единиц военной техники – что является своеобразным рекордом для Екатеринбурга.

В воздушном парадном строю над Екатеринбургом пролетели 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ.

Завершился парад Победы плац-концертом сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона и роты почетного караула Центрального военного округа.

В Челябинске в связи со сложно эпидемиологической ситуацией по решению губернатора отменено торжественное построение войск в честь 75-летия Победы.

В Магнитогорске на этот день запланированы онлайн-мероприятия, посвященные празднованию юбилея Победы. Артисты театра «Буратино», Драматического театра А. С. Пушкина, коллективы МБУК «Дом дружбы народов», ЦМО «Камертон», детские школы искусств, библиотеки, МКГ подготовили для магнитогорцев концерты, экскурсии, выставки, спектакли и многое другое.

Фото пресс-служба Кремля, РИА новости, ИТАР-ТАСС