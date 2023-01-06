Патриарх Кирилл призвал в испытаниях, постигших народы исторической Руси, являть друг ко другу любовь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с традиционным Рождественским посланием к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. Глава РПЦ призвал православных верующих в России, на Украине и на всем пространстве исторической Руси «подтверждать верность своему христианскому призванию и являть друг ко другу любовь». С посланием к южноуральцам обратился митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Обращение патриарха опубликовано на сайте Патриархии, а также сайтах епархиальных и приходских ресурсов Русской православной церкви.

«Преклоняясь пред смиренным величием чуда Боговоплощения и прославляя пришедшего в мир Спасителя, мы не можем вместе с тем не тревожиться о происходящих сегодня военных событиях, омрачающих святое рождественское торжество, ибо, как отмечает апостол, страдает ли один член, страдают с ним все члены», - говорится в послании.

По мнению предстоятеля, в этих испытаниях, постигших народы исторической Руси, особенно важно делом подтверждать верность своему христианскому призванию и являть друг ко другу любовь. «Нам порою кажется, что добро слабо и беззащитно, а от нашего небольшого усилия мало что зависит. Однако это не так», - отметил патриарх.

Владыка считает, что существует «непреложный духовный принцип: любовь умножается, когда мы отдаем себя другим, когда жертвуем ближнему свое время, помогаем материальными средствами или просто дарим ему свое внимание. Тогда мы не только преображаем мир вокруг, но и обретаем нечто очень ценное внутри себя».

По словам Патриарха, в этом несложном, но действенном духовном законе заключается секрет подлинного мира и настоящего счастья, к которому стремится каждый человек. «Это счастье - не за тридевять земель, как полагают некоторые люди, гоняющиеся за призрачными иллюзиями материальных благ и беспечальной жизни. Настоящее счастье в том, чтобы разделять любовь и радость с окружающими и добрыми делами прославлять Бога», - считает Патриарх Кирилл.

Первоиерарх РПЦ призвал верующих «распахнуть сердца» воплотившемуся Господу, который пришел на землю, чтобы людям «даровать спасение и жизнь вечную». «Мы же, с благодарностью отвечая на великую любовь Творца к людям, освятим наши души терпеливым перенесением испытаний, теплою молитвою и добрыми делами во славу Божию», - добавил Патриарх.

Он пожелал радости благополучия домам и семьям, крепости сил и щедрой помощи от Богомладенца Иисуса, и, чтобы Бог преклонил Свою милость к народам Святой Руси и благословил их миром.

С Рождественским посланием к пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Челябинской митрополии Русской Православной Церкви обратился митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

«Наше общество и государство переживают сегодня период суровых испытаний. Поддержкой и опорой пусть будет нам наша Православная вера, в которой на протяжении столетий находили утешение наши предки», - говорится в послании.

Владыка призвал помнить о главной задаче, которая стоит сегодня перед священнослужителями и всеми православными людьми - о нравственном и духовном возрождении общества.

«Спаситель учил, что человек должен делать все возможное, чтобы жить в гармонии с другими и любить своих ближних. Каждый из нас знает, что даже в семье бывает трудно установить ровные, терпимые, доверительные отношения. Что же говорить обо всем обществе? На нас, христианах, лежит особая ответственность. Мы хорошо знаем, что эгоистическое отстаивание своих прав и своей личной точки зрения чревато катастрофой, а мирная жизнь «во всяком благочестии и чистоте» становится возможна только тогда, когда люди прилагают обоюдные усилия, чтобы понять друг друга. Нам важно помнить, что каждый христианин несет ответственность не только за себя, но в значительной мере и за других – за людей, с которыми живет бок о бок, с которыми он связан, общается, дает пример», - говорится в послании.

Митрополит призвал в рождественские дни помолиться о больных, вспомнить о неимущих, накормить голодных, ободрить унывающих, чтобы каждого сердца коснулась радость Рождества Христова. «В особой заботе нуждаются сегодня воины, мужественно защищающие свое Отечество, и беженцы, вынужденные покинуть дома и нашедшие приют на нашей Южноуральской земле. Пусть каждый протянет им руку помощи, помолится за них, поддержит участливым словом», - обратился к южноуральцам митрополит Алексий.

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