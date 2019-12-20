Перестрелка в Москве: три террориста открыли огонь в приемной ФСБ
Федерация
Сегодня, 12:08

В Москве вчера вечером трое мужчин напали на приемную Федеральной службы безопасности, расположенной в доме 12 на ул. Большая Лубянка. Двое были ликвидированы сразу. Третьему удалось выбежать и открыть огонь по силовикам, прохожим. Также из укрытия террорист обстреливал окна здания ФСБ.

В распространенных в различных Телеграмканалах видео видно, что нападавшие были одеты в плащи с капюшонами с рюкзаками за спиной. Во время первых залпов водители выбежали из своих автомобилей и вместе с прохожими побежали в более безопасное место. Находившимся в зданиях людям было запрещено покидать помещения.

 

По данным Следственного Комитета, в перестрелке пострадало одно гражданское лицо, один сотрудник ФСБ погиб на месте, еще пятеро были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Расследованием дела будет заниматься центральный аппарат СК.

Позже была установлена личность одного из стрелков. Как пишут “Известия”, им является 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Уже известно, что он занимался профессионально стрельбой и побеждал в соревнованиях. Кроме того, мужчина занимался торговлей оружия. На форумах любителей оружия сохранилось его объявление о продаже гладкоствольного ружья Бекас РП16-1 в Подольске за 7,5-8,5 тыс. рублей.

В настоящее время в доме Евгения Манюрова, где он проживал с матерью проводятся обыски. По ее словам, утром сын ушел из дома сообщив, что отправился “на сопровождение”. Долгое время он работал охранником, но уволился пару месяцев назад, пишет канал baza.io со ссылкой на слова матери стрелка. Мужчина был не женат, страдал варикозом и принимал таблетки детролекс. Последнее время он был возбужденным, не пил спиртное и не курил, вместо кофе пил чай с лимоном и отвар из шиповника и клюквы.

В настоящее время у Манюровых проходят обыски.

Примечательно, что атака на здание ФСБ совпала с проведением ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, на которую в столицу съехалось около 2 тысяч журналистов со всей страны.

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