Первую медаль «За служение и доблесть» вручили вдове Сергея Пускепалиса

Первая медаль «За служение и доблесть», учрежденная партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», вручена вдове Сергея Пускепалиса.

Решение было принято коллегиально руководством партии, и четвертого декабря лидер СРПЗ Сергей Миронов вручил награду Елене Пускепалене. Сергей Миронов отметил, что замечательного артиста и режиссера будут помнить и в Магнитогорске, и в Москве, и в Донбассе, - везде, где он жил и работал.

«И Россия любила его. Нам очень больно, что его с нами нет <…> никто не мог знать, что медалью за номером один мы посмертно будем награждать нашего товарища Сергея Пускепалиса. Я приглашаю сюда Елену Ивановну Пускепалене, чтобы выполнить свой человеческий и партийный долг – вручить ей медаль ее мужа «За служение и доблесть», - сказал Сергей Миронов.

Было это в зале московского кинотеатра «Октябрь», на премьерном показе фильма «Портной из Бруклина», одной из последних кинокартин с участием Сергея Пускепалиса.