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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В подземном переходе рядом с Торговым центром Челябинска установили светильники с защитой от возм
15.07.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 15-го июля, в 6:05 было открыто движение транспорта и пешеходов по Ленингра
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В преддверии Дня металлурга, который отмечается 17 июля, в городе Алчевске Луганской народной рес
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14.07.2022

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15.07.2022 10:28

Политолог о решении Казахстана пригласить к себе западные компании, уходящие из России

Президент Казахстана Касым Токаев поручил правительству создать условия для релокации иностранных компаний, уходящих из России. Простыми словами, западные предприятия, которые сворачивают деятельность на территории России, попытаются заманить в Казахстан. Что может стоять за этим решением, анализирует политолог Константин Двинский.

Ранее Казахстан фактически поддержал западные ограничения в адрес России, о чём мы писали здесь.

Тем не менее, новую инициативу Токаева нельзя назвать антироссийской. Она может иметь совершенно иной характер. Например, предприятия, уходящие из России, запустят производство товаров, в том числе важных для нашей страны в Казахстане, откуда их можно будет спокойно доставлять в РФ. Разумеется, при условии, что власти Казахстана мешать не будут, соблюдая достигнутые договоренности.

Косвенным свидетельством этому является возобновление работы КТК и недавний разговор Путина с Токаевым, где была подтверждена приверженность договоренностям.

В общем, будем отслеживать ситуацию. Сейчас однозначный вывод делать рано. Вполне вероятно, что России хотя бы на время удалось вылечить казахскую многовекторность. А что будет дальше – увидим, пишет политолог.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 15-го июля, в 6:05 было открыто движение транспорта и пешеходов по Ленингра
Дороги
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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