Попавший под запрет интернет-контент еще не покрывает весь спектр «токсичных» тем

Западные спецслужбы усиливают свою вербовочную и деструктивную деятельность в России. Об этом сообщила сенатор РФ от Челябинской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова после знакомства с докладом временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. С ним сенаторы ознакомились в конце минувшей недели .

Доклад, как и многие аналитические материалы «верхней» палаты, в этом году был посвящен темам, связанным с СВО. В частности, комиссия привела перечень токсичного интернет-контента, который еще не ограничен законодательно.

«Например, так называемые группы «чайлдфри», то есть продвигающие неприязнь к детям, к рождению детей, к семье и т.д., у нас до сих пор не являются запрещенными и растут как грибы – за последние шесть лет примерно в 100 раз. С другой стороны, хотя тематика "школьных расстрелов" у нас запрещена, подобные темы (серийные убийцы и прочее жестокое насилие), до сих пор легальны. Отсюда лица, склонные к агрессии, мигрируют в группы про серийных убийц. Глобальные цифровые платформы не только размещают подобный контент, но и намеренно удерживают его на своих платформах. Есть довольно много примеров, когда в ответ на жалобы, например, родительских организаций системный администратор (в том числе и на «наших» платформах) сам обучает владельца такой вредной группы, как ему отбиться от претензий, то есть делает прямо противоположное тому, что должен был бы делать», - говорится в докладе.

Эксперты заявили о необходимости «уточнять перечни вредоносного контента и при этом формировать механизм общественного контроля».